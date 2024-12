Seduta positiva a Tokyo con focus su fusione Honda-Nissan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con l'eccezione dei listini cinesi, dopo i guadagni di venerdì a Wall Street in scia ai dati più deboli sull'inflazione statunitense che hanno spinto le scommesse sul fatto che i tassi di interesse continueranno a scendere nel prossimo anno.Spicca il mercato giapponese, con focus sui titoli, dopo che l'emittente pubblica NHK ha affermato che unsarà firmato nella giornata odierna, con l'obiettivo di finalizzare i termini della fusione entro giugno 2025.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dell'1,19%, mentre, al contrario, giornata negativa per, che scende dello 0,92%, e negativa per, che lima lo 0,43%.Bene(+0,69%); così come(+1,57%). Sale(+0,67%); come pure, positiva(+1,67%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,18%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,09%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'tratta 1,06%, mentre il rendimento delè pari 1,7%.