Piazza Affari chiude in leggero rialzo la prima seduta dell'anno

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,37%.Negativo l', in flessione dello 0,91%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.660,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,57%.Giornata positiva per isulla scia dell'aumento del prezzo del petrolio e del prezzo del gas che staziona intorno ai 50 euro/MWh. Male il, così come quello delche paga i dati negativi del manifatturiero cinese.Giornata complicata perdopo che nella serata del 30 dicembre ha reso noto di averdell'in essere a medio-lungo termine del gruppo con alcuni istituti bancari e l'impegno dell'azionista di controllo a supportare l'attuazione del nuovo piano industriale 2025-2029 con unfino a 60 milioni di euro. Il titolo ha chiuso a -7,69%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%,avanza dell'1,07%, eè stabile, riportando un moderato +0,18%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,55% a 34.375 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.593 punti.Leggermente positivo il(+0,57%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,10%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,84%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,27%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.di Milano,(+6,70%),(+4,99%),(+4,11%) e(+3,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.scende dell'1,54%.