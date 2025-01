Swisscom completa l'acquisto di Vodafone Italia. Renna: nuova era delle telco in Italia

(Teleborsa) - Ottenute tutte le autorizzazioni regolamentari richieste,. Nasce così Fastweb + Vodafone, un operatore leader in Italia che combina i punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili.Fastweb + Vodafone, si legge in una nota, promuoverà gli investimenti nel mercato italiano delle telecomunicazioni grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle"Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia - ha detto- Cogliendo l'opportunità di unire le forze, creiamo un'organizzazione più forte e più innovativa per condurre l'Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende"."Sono molto soddisfatto della concretizzazione del closing perché rafforza l'intero Gruppo Swisscom - ha commentato il- Il miglior posizionamento in Italia genererà valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder facendo aumentare i flussi di cassa e i dividendi in futuro. Allo stesso tempo, l'attenzione rimane concentrata sul mercato svizzero confermando i cospicui investimenti nell'innovazione, nel servizio della migliore qualità e nell'infrastruttura di nuova generazione".Con il closing ufficiale dell'operazione, prende avvio il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia. Le due società verranno gestite da un unico Executive Committee e faranno riferimento al corporate brand Fastweb + Vodafone; iIlche riunisce manager esperti di Fastweb e Vodafone Italia è composto da: Walter Renna (CEO), Anita Carra (Chief Brand & B2C Marketing Officer), Fabrizio Casati (Chief Wholesale Officer), Silvia Cassano (Chief Human Resources Officer), Elenia Cerchi (Chief Regulatory & Antitrust Officer), Antonio Corda (Chief Legal, Compliance & Security Officer), Lisa Di Feliciantonio (Chief Communications & Sustainability Officer), Augusto Di Genova (Chief B2B Officer), Peter Grueter (Chief Financial Officer), Alessandro Magnino (Chief Strategy & Transformation Officer) e Federico Negri (Chief B2C Commercial Officer). Il nuovo Chief IT Officer e il nuovo Chief Technology Officer saranno annunciati a breve. A svolgere queste funzioni ad interim sono, rispettivamente, John de Keijzer e Mark Düsener.A seguito della chiusura della transazione nel 2024, sarannonel conto economico di Swisscom per l'anno 2024. Questi costi sono relativi al previsto recesso da accordi MVNO esistenti e di condivisione della rete mobile, in relazione alla migrazione dei clienti di telefonia mobile Fastweb sulla rete di Vodafone Italia; gli stessi fanno parte dei costi di integrazione già precedentemente comunicati. Ulteriori dettagli verranno forniti in occasione della presentazione dei risultati annuali di Swisscom per l'esercizio 2024.Pertanto, lesono ora comprese tra 4,3 e 4,4 miliardi di CHF (precedentemente tra 4,5 e 4,6 miliardi di CHF), ma non avranno impatti sul free cashflow nel 2024. Le previsioni per il fatturato, gli investimenti (CAPEX) e il dividendo per l'anno 2024 rimangono invariate.