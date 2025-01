DRI, Ivan Geliukh è il nuovo Chief Executive Officer

(Teleborsa) - DRI, la società del gruppo privato ucraino DTEK che opera in Europa nel settore delle rinnovabili, annuncia laa nuovo Chief Executive Officer dal primo gennaio 2025. Geliukh prende il posto di John Stuart che ha guidato DRI per circa tre anni, facendola crescere con successo fino a farla diventare uno dei principali operatori nel settore delle rinnovabili nei mercati in cui opera: Croazia, Italia, Polonia e Romania.Nel corso delt, DRI è cresciuta sviluppando impianti rinnovabili e sistemi di accumulo per 1,4GW con un team internazionale di quasi 100 professionisti presenti in sei uffici."È stato un piacere far crescere DRI da start-up a PMI consolidata nella produzione di energia con la missione di accelerare la transizione energetica in Europa. I Paesi UE – dichiara– hanno obiettivi ambiziosi di diffusione delle energie rinnovabili a cui sono sicuro che DRI darà il proprio contributo. Sono sicuro che Ivan guiderà DRI verso una nuova fase di sviluppo, potendo contare sulla provata esperienza maturata in DTEK"."Sono onorato di ricoprire questo ruolo in DRI, una delle aziende di DTEK che sta crescendo più velocemente, con la missione di sviluppare ulteriormente l'energia verde e i sistemi di accumulo in Europa – afferma–. Ringrazio John per il grande impegno in questi anni; sotto la sua guida DRI è diventata una realtà di rilievo nel settore delle rinnovabili con grandi prospettive. Lavorerò per una crescita significativa con l'obiettivo di realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo entro il 2030 nei mercati in cui operiamo e di esplorarne di nuovi in tutta Europa".arriva a DRI dopo aver ricoperto la carica di CEO di D.Trading, la società di DTEK attiva nel trading in Europa, dove a partire del 2022 ha guidato l'espansione delle attività in 23 Paesi con 22 attività di trading. Entrato nel Gruppo DTEK dal 2005, Geliukh è stato a capo di DTEK Grids e copresidente dell'Energy Community Distribution System Operators in Electricity (ECDSO-E) nell'ambito dell'Energy Community.