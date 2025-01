Mittel

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa da Lake Bidco sulla totalità delle azioni ordinarie di, l'offerente ha comunicato che la CONSOB ha richiesto talune informazioni supplementari, disponendo laper l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario a far data dal 7 gennaio 2025.