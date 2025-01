El.En. assume status PMI con nuovo criterio capitalizzazione

El.En.

(Teleborsa) -, società leader nel mercato dei laser, quotata all’Euronext STAR Milan, rende noto che, a seguito della modifica della normativa riguardante la soglia di capitalizzazione per la qualificazione delle PMI da 500 milioni a 1 miliardo di euro, la, sulla base del nuovo criterio.Non avendo superato la innalzata soglia di capitalizzazione di mercato per tre anni consecutivi (2022, 2023, 2024) ElEn. è qualificabile come piccola e media Impresa.