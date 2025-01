Borse asiatiche in calo dopo verbali Fed hawkish e dati macro cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in mezzo alla crescente convinzione che i tassi di interesse statunitensi scenderanno a un ritmo più lento quest'anno (ieri sera sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, con i banchieri centrali preoccupati che le politiche espansionistiche e protezionistiche del presidente eletto Donald Trump possano sostenere l'inflazione), mentre i deboli dati sull'inflazione dalla Cina (prezzi al consumo piatti a dicembre, prezzi alla produzione in calo per il 27esimo mese consecutivo) hanno aumentato le preoccupazioni per il rallentamento della grande economia asiatica.Si muove in ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,94%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,39%.scende dello 0,46%.Sulla parità(0%); come pure, senza direzione(+0,03%). In lieve ribasso(-0,42%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,25%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,23%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 1,18%, mentre il rendimento delscambia 1,62%.