Poco mossa Wall Street in chiusura, timori per inflazione da verbali Fed

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,25%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 5.918 punti. Pressoché invariato il(+0,04%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(+0,06%).Wall Street è migliorata nel finale, nonostante iabbiano mostrato che quasi tutti i partecipanti al FOMC hanno ritenuto che ifossero aumentati. Come motivazioni di questo giudizio, i partecipanti hanno citato recenti letture più forti del previsto sull'inflazione e i "probabili effetti di potenziali cambiamenti nella politica commerciale e di immigrazione", in un chiaro riferimento - anche se non citato direttamente - a Trump.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,53%),(+0,49%) e(+0,46%). Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,00%),(+1,43%),(+1,33%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,71%. Tentenna, che cede l'1,46%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,16%.Al top tra i, si posizionano(+3,47%),(+2,92%),(+2,52%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,15%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,05%. In perdita, che scende del 6,71%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,65 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 57,73K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 154K unità; preced. 227K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 74,5 punti; preced. 74 punti).