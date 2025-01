Mercati in stand-by. Piazza Affari procede un passo avanti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -: lesi confermano in, mentre, per tematiche perlopiù domestiche., in uscita nel primo pomeriggio, per avere qualche elemento in più circa le prossime mosse della Fed., vi sono diversi spunti positivi sui bancari, in particolare Montepaschi, in scia all'aumento della partecipazione di Delfin. Bene anche il, e quello energetico.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,031. Lieve aumento dell', che sale a 2.677,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,22%), che raggiunge 76,3 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +117 punti base, con un calo di 24 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,47%, e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.382 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 37.562 punti.Senza direzione il(-0,07%); come pure, pressoché invariato il(+0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,68%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,47%.avanza dell'1,26%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,10%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.Tentenna, che cede l'1,15%.di Milano,(+5,86%),(+2,54%),(+2,41%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,52%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,24%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,9%; preced. 2,9%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,6%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%).