illimity

(Teleborsa) - Oggi, 10 gennaio, il board didovrebbe riunirsi per analizzare analizzare l’ OPAS lanciata da Banca Ifis . Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'istituto fondato da Corrado Passera i consiglieri sarebbero stati allertati per una possibile seduta straordinaria in data odierna.Lo scopo dell'incontro sarà la valutazione del prezzo offerto da Banca Ifis il cui titolo cede lo 0,26%, mentre le azioni illimity guadagno lo 0,31%.