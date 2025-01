Europa positiva, a Milano bene Iveco e male Saipem

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Prysmian

Recordati

Buzzi

Saipem

Nexi

BPER

Cementir

Reply

Brembo

D'Amico

Tinexta

Fincantieri

Philogen

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, grazie anche alle ottime performance dell'in USA, dopo la pubblicazione di dati che hanno mostrato che un'inflazione core inferiore alle attese a dicembre e la pubblicazione di solidi risultati trimestrali da parte delle più grandi banche degli Stati Uniti.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.683,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,62 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +116 punti base, con ilche si posiziona al 3,69%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,56%, buona performance per, che cresce dello 0,92%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,99%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 35.546 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,17%. Sale il(+1,01%); con analoga direzione, positivo il(+1,01%).di Milano, troviamo(+6,21%, dopo l'upgrade a Buy da parte di Kepler Cheuvreux),(+3,81%),(+2,85%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,69% (dopo l'indiscrezione di Bloomberg secondo cui la società deve fronteggiare un incremento dei costi nel progetto eolico francese a causa di difficoltà di perforazione). Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.del FTSE MidCap,(+4,57%),(+3,25%),(+2,72%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,51%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.