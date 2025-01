Tokyo debole dietro Wall Street. Bene le piazze cinesi: PIL trimestre sopra attese

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso, l'ultima seduta della settimana, sulla scia dei cali messi a segno da Wall Street dopo la corsa della vigilia, spinta dall'ottimismo per l'andamento dei prezzi negli Stati Uniti e quindi dalle prospettive sulle prossime mosse della Federal Reserve., dopo i dati sul PIL del quarto trimestre risultati sopra le aspettative, anche se nell'intero 2024 l'economia del Paese ha registrato una crescita del 5%, uno dei più bassi tassi di espansione degli ultimi decenni, scontando le difficoltà del settore immobiliare, i rischi di deflazione e i consumi stagnanti.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,50%, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%.Poco sopra la parità(+0,34%); in lieve ribasso(-0,21%).Negativo(-0,74%); sui livelli della vigilia(-0,14%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento per l'è pari 1,2%, mentre il rendimento deltratta 1,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:00: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 0,9%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,4%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,5%; preced. 3%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 2,1%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. 2,8%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,3%).