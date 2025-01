Tonica Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa diinsieme alle altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sessioni. Gli investitori guardano all’insediamento oggi della nuova amministrazione Trump negli USA mentre attendono le indicazioni di politica monetaria in arrivo dalla Banca del Giappone, in questa ottava. Sul fronte valutario, debole lo yen che dà slancio ai titoli legati all'export.L'indice giapponesesegna un balzo dell'1,16%; sulla stessa linea,guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente.Ottima la prestazione di(+1,96%); senza direzione(-0,05%).Sale(+0,8%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,43%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,21%. Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,22%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%.Il rendimento dell'è pari 1,2%, mentre il rendimento delscambia 1,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,7%; preced. 2,1%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -2,3%; preced. 2,8%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -53 Mld ¥; preced. -117,6 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti).