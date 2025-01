Tokyo e mercati asiatici in stand-by, la cautela di Trump spiazza gli investitori

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,32%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,3%.Giornata interlocutoria sui, sorpresi dalla decisione del presidente degli Stati Unitidi non imporre nuovi importanti dazi allanel suo primo giorno in carica, ipotesi temuta alla vigilia dell'inaugurazione del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Il nuovo presidente ha però sottolineato che la possibilità diè tutt'altro che esclusa per il futuro.Tra gli ordini esecutivi che hanno maggiormente interessato gli investitori sicuramente quello sull'aumento della produzione dinegli Stati Uniti e la proroga di 90 giorni concessa alle attività dell'app di social mediaGiornata cauta in Giappone determinata anche dall'attesa per la riunione della BOJ in settimana. La previsione è che la Banca centrale aumenti ulteriormente i tassi di interesse.In denaro(+0,85%); senza direzione(-0,08%).Pressoché invariato(+0,16%); poco sopra la parità(+0,68%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente. Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 2,78% sui valori precedenti. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,40%.Il rendimento dell'scambia 1,19%, mentre il rendimento per ilè pari 1,67%.