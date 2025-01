Tonica la Borsa di Tokyo. Giù le piazze cinesi su timori dazi USA

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta odierna per la Borsa di, seguendo la chiusura brillante del mercato americano, e in attesa della riunione della. Si muovono con debolezza, invece, le piazze cinesi che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sull’ipotesi di dazi al 10% annunciata dal presidente americano Trump sull’import dei beni manufatti in Cina.L'indice giapponesesale dell'1,36%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,00%.In forte calo(-1,71%); buona la prestazione di(+1,22%).In frazionale calo(+0,31%); guadagni frazionali per(+0,32%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita del 2,32%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%.Il rendimento per l'è pari 1,2%, mentre il rendimento deltratta 1,65%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -53 Mld ¥; preced. -117,6 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti).