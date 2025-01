Mercati europei poco mossi con focus su Trump e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre gli investitori rimangonodurante questa prima settimana della sua presidenza, con il flusso di ordini esecutivi che potrebbe continuare. Oggi Trump si collegherà in videocollegamento al World Economic Forum di Davos, in intervento che durerà circa 45 minuti e in cui dovrebbe rispondere alle domande di alcuni importanti leader del mondo degli affari.Intanto, appare sempre più scontato un taglio dei tassi da parte dellala prossima settimana. La presidente ha sottolineato che Francoforte è "su questo tipo di percorso regolare e graduale", mentre il membro del consiglio direttivo Klaas Knot è stato ancora più preciso, sostenendo di essere "abbastanza a mio agio con le aspettative del mercato per le prossime due riunioni".Sempre sul fronte delle banche centrali, la ha lasciato i tassi ancora fermi al 4,5% e indicato che il primo taglio è probabile a marzo. Domani mattina, dopo i dati CPI e PMI per dicembre del Giappone, larenderà nota la sua decisione di politica monetaria.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,04. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,39%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,63%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, eavanza dello 0,39%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 38.205 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,07%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,67%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,61%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,29%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.Tra i(+3,78%),(+2,33%),(+1,97%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,82%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,38%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,35%.