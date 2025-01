Seduta mista in Asia, attesa per la Bank of Japan

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che è rivolta alla, che ha dato il via alla sua riunione dalla quale i mercati si aspettano un rialzo dei tassi di 25 punti base (annuncio domani mattina).Prima della decisione della BoJ, venerdì sono attesi anche i dati sull'e sull'indice dei responsabili degli acquisti. Intanto, stamattina è emerso che la bilancia commerciale del Giappone è passata a sorpresa in surplus a dicembre.Non riesce un rimbalzo alle azioni cinesi, crollate mercoledì dopo che Trump ha minacciato di imporredal 1° febbraio. Sebbene la cifra del 10% sia di gran lunga inferiore ai dazi del 60% minacciati da Trump in precedenza, sarebbe comunque un contraccolpo per gli esportatori cinesi.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,79%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia (-0,32%).sale dello 0,56%.In calo(-0,59%); come pure, in ribasso(-1,24%). In denaro(+0,22%); poco sotto la parità(-0,59%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,21%, mentre il rendimento delscambia 1,66%.