Stellantis, incontro Trump-Elkann: annunciati nuovi investimenti in Usa

(Teleborsa) - Stellantis scommette sugli Stati Uniti di Donald Trump. La casa automobilistica annuncia nuovi investimenti, divenendo la prima fra i grandi costruttori del settore automotive a prendere l'iniziativa negli States dopo il cambio di amministrazione. In una lettera ai dipendenti americani, ilillustra le prossime mosse della società. Mosse, spiega, che rientrano nel "nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui".Secondo quanto riferito da Filosa è già avvenuto un incontro tra ile Trump la scorsa settimana, dunque prima del giuramento del neopresidente. Elkann, che il giorno dell'insediamento del nuovo presidente alla Casa Bianca era a Maranello per Hamilton, "ha condiviso con il nostro entusiasmo per il forte impegno di Trump nei confronti dell'industria automobilistica americana e quello che questo significa per l'occupazione statunitense e per l'economia in generale", si legge nella missiva di Filosa. Elkann a Trump ha anche assicurato che Stellantis intende rafforzare "ulteriormente" la sua impronta manifatturiera negli Stati Uniti e fornire "stabilità alla grande forza lavoro americana".Per Stellantis la spinta pro-business di Trump è un'occasione per sbloccare miliardi di dollari di investimenti che erano rimasti bloccati durante l'era Biden e aprire una nuova era di rapporti con i sindacati e la nuova amministrazione. La casa automobilistica ha negli States circa 66mila dipendenti e conta su 12 stabilimenti per l'assemblaggio, sei per i motori, tre per la trasmissione e sette per la lavorazione meccanica. Fra glic'è quello per la produzione di un pick-up di taglia media a Belvidere, Illinois, ma anche la produzione della prossima generazione del Dodge Durango al Detroit Assembly Complex. "Investiremo a Toledo", in Ohio, ha aggiunto Filosa spiegando che Stellantis spingerà su "tecnologie aggiuntive e forti azioni sui prodotti per Jeep Wrangler e Jeep Gladiator nel Toledo Assembly Complex, e più componenti critici per la nostra produzione nel nostro Toledo Machining Plant".La casa automobilistica prevede inoltre "di effettuare ulteriori investimenti ne gli stabilimenti di Kokomo", in Indiana, "per produrre il motore Hurricane 4, garantendo che gli Stati Uniti saranno la sede di produzione di questo propulsore strategico".IntantoSotto la leadership del presidente Trump, Stellantis sta portando 1.500 posti di lavoro in Illinois, riaprendo Belvidere, e investendo a Detroit, in Ohio e in Indiana. La rinascita manifatturiera americana è qui. Benvenuti nell'età dell'oro" afferma la Casa Bianca su X.