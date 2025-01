Borse europee in rialzo. A Milano corre Mediobanca e crolla MPS

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, anche grazie ai. Stamattina MPS ha lanciato un'offerta di acquisto per azioni da 13,3 miliardi di euro per, con l'AD Luigi Lovaglio che in conference call ha sottolineato che si tratta di un'per la complementarietà tra le due banche.Stamattina laha incrementato dii tassi di interesse portandoli allo 0,50%, il massimo da 17 anni (2008, crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti), in linea con le aspettative del mercato. Sempre in Giappone, a dicembre il CPI ha segnato un incremento di +3,6% a/a, contro +3,4% atteso e +2,9% precedente.Sempre sul fronte macroeconomico, nela gennaio la fiducia dei consumatori Gfk è scesa oltre le stime a -22. Gli indici PMI dell'hanno invece mostrato che il mese di apertura del 2025 ha registrato un rilancio dell'attività economica del settore privato.L'è in aumento (+0,9%) e raggiunge quota 1,051. L', in aumento (+0,8%), raggiunge 2.776,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,76 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +110 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,64%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%, resta vicino alla parità(-0,18%), e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,96%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,78% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,76%. In moderato rialzo il(+0,47%); come pure, leggermente positivo il(+0,69%).di Milano, troviamo(+6,02%),(+5,01%),(+3,91%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,82%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,02%. Tentenna, che cede l'1,13%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+7,39%),(+3,13%),(+2,92%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,29%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,28%.