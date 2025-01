Tokyo poco mossa dopo la BoJ, positivo il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo i rialzi ai massimi storici per Wall Street e l'ottimismo per un ulteriore allentamento della politica monetaria per la Cina, mentre i mercati giapponesi hanno chiuso vicino alla parità dopo che la ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base come ampiamente previsto, prevedendo un'inflazione più elevata e una crescita più lenta nei prossimi anni.Sul fronte macroeconomico, è accelerata l'in Giappone nel mese di dicembre, mentre il è sceso inaspettatamente a gennaio.termina la seduta poco mossa, con ilche segna un -0,07%; performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura della seduta precedente, mentresale dello 0,74%.Balza in alto(+1,95%); sulla stessa tendenza, sale(+0,85%). In moderato rialzo(+0,46%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,36%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,31%.Il rendimento dell'tratta 1,23%, mentre il rendimento delè pari 1,68%.