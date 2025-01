Giornata difficile per l'equity europeo. Banche centrali in focus

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Hera

Inwit

Enel

A2A

Prysmian

Interpump

STMicroelectronics

Ferrari

IREN

Fincantieri

CIR

ERG

Technoprobe

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Archiviata una settimana all’insegna degli acquisti per i mercati finanziari mondiali, in cui si è assistito all'insediamento di Donald Trump, alla Casa Bianca e ai suoi primi executive orders che lasciano intendere un approccio meno aggressivo delle attese sui dazi, l’attenzione degli investitori si concentra ora sulleLe prossime riunioni in calendario questa settimana: lamercoledì e lagiovedì. In Giappone, laha aumentato i tassi di interesse allo 0,50%, come ampiamente atteso, ma ha previsto un'inflazione più alta e una crescita più lenta negli anni a venire. Inoltre, ha avvertito che aumenterà ulteriormente i tassi, su livelli che non si vedevano in Giappone dal 1995. Per la decisione dellabisognerà aspettare la prima settimana di febbraio. Secondo gli analisti, il calo dell’inflazione spingerà l’istituzione centrale verso la strada dell’allentamento, con un taglio previsto di 25 punti base.Sul fronte societario, in focus il titolo MPS, dopo l'operazione lanciata dall'istituto senese di un'offerta pubblica di scambio, azioni contro azioni, su Mediobanca.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,91% e continua a trattare a 73,98 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,97%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 38.153 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,02%),(+1,61%),(+1,45%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,64%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Tra i(+1,56%),(+1,10%),(+1,03%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,64%.