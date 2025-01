Piazza Affari deboli insieme alle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei. Archiviata una settimana all’insegna degli acquisti per i mercati finanziari mondiali, in cui si è assistito all'insediamento di Donald Trump, alla Casa Bianca e ai suoi primi executive orders che lasciano intendere un approccio meno aggressivo delle attese sui dazi, l’attenzione degli investitori si concentra ora sulle banche centrali.Le prossime riunioni in calendario questa settimana: la. In Giappone, la Bank of Japan ha aumentato i tassi di interesse allo 0,50%, come ampiamente atteso, ma ha previsto un'inflazione più alta e una crescita più lenta negli anni a venire. Inoltre, ha avvertito che aumenterà ulteriormente i tassi, su livelli che non si vedevano in Giappone dal 1995. Per la decisione dellabisognerà aspettare la prima settimana di febbraio. Secondo gli analisti, il calo dell’inflazione spingerà l’istituzione centrale verso la strada dell’allentamento, con un taglio previsto di 25 punti base.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,051. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,27 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,61%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,97%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 38.368 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,80%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,53%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,32%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,06%.scende dell'1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.di Milano,(+3,32%),(+2,05%),(+1,96%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,02%.