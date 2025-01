Getlink, ricavi in calo del 12% nel 2024. Eurotunnel +3%

Getlink

(Teleborsa) - Il gruppo infrastrutturaleha registratoconsolidati pari a 1,614 miliardi di euro nel, in calo del 12% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023 a causa del minor contributo di ElecLink.ha mostrato ricavi in ??aumento del 3% a 1,166 miliardi di euro,in crescita del 12% a 168 milioni di euro, ElecLink in calo del 50% a 280 milioni di euro (impattati dalla prevista normalizzazione dei mercati dell'elettricità e dalla sospensione delle attività dal 25 settembre).Getlink si è detta fiduciosa nella capacità di raggiungere uncompreso tra 780 e 830 milioni di euro per il 2024."Eurotunnel ed Europorte hanno raggiunto ricavi record nel 2024, frutto dei nostri sforzi per rafforzare la nostra eccellenza operativa e commerciale - ha detto il- I ricavi del Gruppo sono in calo del 12%, conseguenza della prevista normalizzazione dei mercati elettrici e della sospensione dell'attività di ElecLink nell'ultimo trimestre. Il buon andamento delle attività del Gruppo e di ElecLink nei primi nove mesi dell'anno, unito al controllo dei nostri costi, ci consente di confermare il range fissato per l'obiettivo di EBITDA del Gruppo per il 2024".