Immobiliare USA, prezzi case in crescita a novembre

(Teleborsa) - Prezzi in crescita nell'immobiliare statunitense nel mese di novembre. L'', che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 4,3% rispetto al +4,2% del mese precedente, e atteso dal consensus.Su base mensile si registra un calo dello 0,1%, rispetto al -0,2% di ottobre.L'indice destagionalizzato ha riportato una crescita dello 0,4% su base mensile come nel mese precedente.Quotazioni delle case in frenata, invece, secondo l', che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un aumento mensile dello 0,3%, dopo la crescita dello 0,6% registrata nel mese precedente. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,4%.Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso, è salito del 4,2% dal +4,5% del mese precedente.