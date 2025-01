Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Finale positivo per la borsa dinonostante la debolezza registrata da Wall Street la vigilia, dopo che la Federal Reserve ha confermato i livelli dei tassi di interesse. Il presidente Jerome Powell ha avvertito che se l'inflazione non dovesse mostrare progressi e tornare a calare verso il livello obiettivo la banca centrale americana potrà tenerli fermi più a lungo.A dare linfa al listino nipponico ha contribuito laper l'intero anno del 37%, grazie alla forte domanda dei suoi strumenti di test per i chip utilizzati nelle attività di intelligenza artificiale.L'indice giapponeseriportando una variazione pari a +0,25%; mentre sono chiusi anche oggi, in occasione del Capodanno lunare, la maggior parte dei mercati asiatici: la piazza di Shanghai, quella di Seoul e quella di Hong Kong.Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove poco sopra la parità(+0,35%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,52%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,47%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 29 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,22%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -2,2%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. 2,8%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,5 punti).