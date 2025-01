Exxon Mobil, utile 2024 scende a 33,7 miliardi di dollari

ExxonMobil

(Teleborsa) -, compagnia petrolifera statunitense, ha annunciatoper ildel 2024 pari a 7,6 miliardi di dollari, ovvero 1,72 dollari ad azione (rettificato a 1,67 dollari, sopra le attese degli analisti di 1,56 dollari).Ilè stato di 12,2 miliardi di dollari e ilè stato di 8 miliardi. Le spese in conto capitale e di esplorazione e le spese in conto capitale in contanti sono state entrambe pari a 7,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre, portando le spese per l'intero anno rispettivamente a 27,6 miliardi di dollari e 25,6 miliardi di dollari, entrambe in linea con le previsioni per l'intero anno.Per l', la società ha registrato utili pari a 33,7 miliardi di dollari, ovvero 7,84 dollari ad azione, in calo dai 36 miliardi di dollari del 2023."La nostra azienda trasformata ha prodotto un valore senza pari nel 2024 - ha affermato il- La prova è nelle nostre prestazioni. Dal punto di vista operativo, abbiamo prodotto ottimi risultati in termini di sicurezza, affidabilità ed emissioni. Dal punto di vista finanziario, abbiamo prodotto. Abbiamo ottenuto rendimenti superiori ai nostri pari e ben al di sopra del nostro costo del capitale, e abbiamo distribuito più denaro agli azionisti di tutte le altre società tranne cinque nell'intero S&P 500."