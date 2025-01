Mercati europei positivi, gas ai massimi dall'autunno 2023

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si sono concluse le riunioni della Fed e BCE confermando, sostanzialmente, le aspettative di mercato, mentre. Stamattinaha comunicato di aver raggiunto un utile netto rettificato trimestrale ben al di sopra delle stime degli analisti.(il gas europeo), che sale sopra i 52 euro per MWh, confermandosi ai nuovi massimi da ottobre 2023, con le quotazioni che restano sostenute dai forti consumi invernali e dalle rigide previsioni meteo per la prossima settimana.Sul fronte macroeconomico, inle vendite al dettaglio a dicembre sono risultate sotto le attese, mentre il tasso disoccupazione è salito al 6,2% a gennaio; inl'inflazione è stata inferiore alle attese a gennaio (+1,4% su anno).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,037. Sul forex si cerca di capire se Trump applicherà, dal 1° febbraio, una tariffa del 25% su circa 900 miliardi di dollari di beni da Canada e Messico, volti a ridurre i loro surplus commerciali con gli Stati Uniti. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,02%) si attesta su 72,72 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con ilche si posiziona al 3,56%.avanza dello 0,22%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,48%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%.Aumento per la, con ilche sale dello 0,48% a 36.604 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 38.852 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,09%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,93%. Ben comprata, che segna un rialzo dell'1,90%.avanza dell'1,65%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,59%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.di Milano,(+9,07%),(+2,11%),(+2,06%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%. Tentenna, che cede lo 0,87%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.