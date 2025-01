Monnalisa rafforza partnership industriale con Aeffe

Monnalisa

(Teleborsa) -, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, hacon, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria.In particolare, Monnalisa e Aeffeindustriale, produttiva, qualitativa e stilistica che già condividono, integrando nella stessa anche il marchio Alberta Ferretti, con l'obiettivo di portare avanti l'estetica identificativa del Direttore Creativo Lorenzo Serafini."Siamo molto lieti di consolidare la nostra collaborazione con il Gruppo Aeffe con cui condividiamo una visione orientata all'eccellenza e all'unicità del made in Italy, e un bagaglio di valori fatto di tradizione, storicità, alta qualità dei materiali e della manifattura italiana - dice l'- L'ufficio stile di Monnalisa, con la direzione creativa di Diletta Iacomoni, interpreterà le linee guida della licenziante mettendo la propria qualità, attenzione ai dettagli e cura nel realizzarli, al completo servizio dello spirito creativo di Lorenzo Serafini, per la realizzazione della linea Alberta Ferretti kidswear. Il debutto della nuova collaborazione avverrà con la stagione Spring/Summer 2026.A seguito di tale accordo, oltre alla linea Philosophy di Lorenzo Serafini Kids, Monnalisa, a partire dalla stagione Primavera/Estate 2026, produrrà e distribuirà, dunque, le, disegnato dal Direttore Creativo Lorenzo Serafini.