Positivo il Nikkei 225 dopo dati macro misti. Ancora chiusa la Cina

(Teleborsa) -, dove il trading è ancora ridotto per laper il capodanno lunare. Gli investitori guardano alla prospettiva di dazi commerciali sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è tornato a minacciare di imporre tariffe elevate al blocco BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) per i loro tentativi di creare una propria valuta e di allontanarsi dal dollaro.Sul, il tasso di disoccupazione in Giappone a dicembre è sceso al 2,4%, la produzione industriale a dicembre è salita inaspettatamente, le vendite dettaglio sono cresciute più delle attese a dicembre su anno.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,15%. In rosso(-0,77%). Positivo(+0,65%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,5%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,33%. Sottotono l', che passa di mano con un calo dello 0,88%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%.Il rendimento per l'è pari 1,24%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.