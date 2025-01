Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,64%.Si sono concluse questa settimana, le riunioni della Fed e BCE confermando, sostanzialmente, le aspettative di mercato, mentre continua la stagione delle trimestrali societarie.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,25%. Ennesimo rialzo per il TTF (il gas europeo), che sale sopra i 52 euro per MWh, confermandosi ai nuovi massimi da ottobre 2023, con le quotazioni che restano sostenute dai forti consumi invernali e dalle rigide previsioni meteo per la prossima settimana.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +112 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.resta vicino alla parità(+0,02%), seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e piatta, che tiene la parità. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.472 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 38.740 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 31/01/2025 è stato pari a 2,6 miliardi di euro, in calo di 590,1 milioni di euro, rispetto ai 3,19 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,43 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,88%),(+2,16%),(+1,32%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,20%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.di Milano,(+6,05%),(+4,17%),(+4,01%) e(+3,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,73%.