Tokyo in ribasso. Timori dazi USA e impatto su commercio globale

(Teleborsa) - La borsa diavvia la prima seduta della settimana in forte calo, insieme alle altre principali piazze asiatiche, sulla scia dei timori di guerre commerciali, dopo i dazi alle importazioni operati dall'amministrazione Trump, su Canada, Messico e Cina e le attese ritorsioni di questi ultimi.L'indice giapponesechiude la sessione con un calo del 2,59%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso. Chiusa per festività la borsa di Shanghai.Poco sotto la parità(-0,58%); sulla stessa linea, in forte calo(-2,54%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,71%; pesante la Borsa di(-1,84%).Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,85%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%.Il rendimento dell'tratta 1,25%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,6 punti; preced. 50,5 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%).