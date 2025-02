Urso: guerra commerciale sarebbe "devastante" per tutti

(Teleborsa) - "Credo che sia necessario che anche l'Europa definisca una sua politica energetica, industriale e quindi anche commerciale per rispondere alle sfide che abbiamo davanti a noi: quella americana, ovviamente, e degli altri grandi attori globali, a cominciare dalla CinaLo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione di un francobollo per i 25 anni di Invitalia.Urso ha poi affermato che. Il titolare del Mimit ha riferito che domani parteciperà a Varsavia al consiglio informale competitività e commercio. "È sia sulla politica industriale che sulla politica commerciale e ha come tema anche le relazioni transatlantiche - ha aggiunto - sono convinto, e non da ora, che l'Europa debba realizzare una politica industriale e una politica energetica che poi sia completata con una saggia politica commerciale a tutela delle imprese e del mercato interno,Sull'Ex Ilva - Lo Stato non resterà nell'azionariato dell'ex Ilva. "Ho l'impressione che in questi anni la presenza dello Stato non abbia contribuito - ha detto - di per sé la presenza dello Stato non sempre è una soluzione al problema. Urso ha sottolineato che "ci sarà una conclusione positiva, così come accaduto in tutte le procedure che in questi due anni abbiamo affrontato.