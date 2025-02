Bending Spoons completa l'acquisizione di Brightcove per 233 milioni di dollari

(Teleborsa) -, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, hala già annunciataa un prezzo di 4,45 dollari per azione (pari a circa 233 milioni di dollari), in un'operazione interamente in denaro. L'accordo definitivo di acquisizione era stato siglato a novembre 2024 "È con grande piacere, e un profondo senso di responsabilità, che diamo il benvenuto a Brightcove nel nostro portafoglio di business digitali leader di settore - ha dettodi Bending Spoons - Non vediamo l'ora di imparare dal team attuale di Brightcove e siamo certi che l'esperienza maturata e le tecnologie proprietarie sviluppate da Bending Spoons aiuteranno Brightcove a raggiungere nuove vette. Intendiamo gestire Brightcove nel lungo termine, offrendo grande valore alla sua ampia base di clienti in tutto il mondo per molti anni a venire".