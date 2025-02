Borse asiatiche positive nonostante nuovi dazi USA-Cina

Tokyo

(Teleborsa) -. Quest'ultima ha imposto dazi su una serie di prodotti statunitensi e ha annunciato un'indagine su Google pochi istanti dopo che il presidente Donald Trump ha imposto una tariffa del 10% sui beni provenienti da Pechino. Trump parlerà però con il presidente Xi Jinping questa settimana e la speranza è che venga evitata una guerra commerciale più ampia tra le due principali economie mondiali. I mercati hanno anche festeggiato la notizia che il presidente Trump ha sospeso i dazi su Messico e Canada per un mese.Buona seduta per il listino di(+0,72%), con ilin rialzo. Ancora chiuse per il capodanno lunare le piazze dellaIn netto miglioramento(+2,29%); sulla stessa linea, in denaro(+1,13%). In rialzo(+0,9%); sui livelli della vigilia(+0,06%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,18%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 1,27%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.