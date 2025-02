Caso Almasri: Il Governo resiste alle pressioni

(Teleborsa) - Non sarà la premier Giorgia Meloni a intervenire in Parlamento sul caso Almasri, nonostante le insistenti richieste dell'opposizione, che ha dato vita a un'accesa battaglia politica.una scelta che verrà discussa nelle prossime riunioni dei capigruppo di Camera e Senato.Le tensioni tra maggioranza e opposizione si sono acuite dopoLa proposta iniziale di far riferire il ministro per i Rapporti con il Parlamento,, innescando nuove proteste. Ilannunciando che, se la premier continuerà a sottrarsi al confronto, la protesta si intensificherà.Il governo difende la propria linea, sostenendo che sia l’esecutivo a decidere chi deve intervenire, non l’opposizione. Nel frattempo, lapresentata da una vittima delle torture e l'apertura di un fascicolo a Perugia su presunte irregolarità nell'inchiesta di Roma. L’informativa potrebbe arrivare la prossima settimana, mentre l’opposizione si prepara a nuove iniziative contro l’atteggiamento del governo.