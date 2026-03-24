Regno Unito, commercio al dettaglio crolla a marzo al ritmo più sostenuto da aprile 2020

L'indagine della CBI

(Teleborsa) - Secondo l'ultima indagine CBI, la Confederazione dell'Industria Britannica, sul commercio al dettaglio, le vendite al dettaglio britanniche hanno registrato a marzo il calo più marcato da aprile 2020, quando la maggior parte dei negozi non alimentari era chiusa all'inizio della pandemia di COVID-19.



I volumi di vendita al dettaglio sono diminuiti nell'anno terminato a marzo al ritmo più rapido da aprile 2020 (saldo ponderato del -52% rispetto al -43% di febbraio). Si prevede che le vendite diminuiranno a un ritmo simile anche il mese prossimo (-49%).

Le vendite al dettaglio per il periodo dell'anno sono state giudicate "scarse" a marzo, in misura maggiore rispetto al mese precedente (-23% rispetto al -16% di febbraio). Le vendite di aprile dovrebbero essere inferiori alla media stagionale in misura leggermente minore (-19%).



Le vendite al dettaglio online sono diminuite nell'anno fino a marzo, dopo la forte crescita del mese scorso (-11% rispetto al +43% di febbraio). I rivenditori prevedono una contrazione moderata delle vendite online ad aprile (-5%).



“A marzo, il settore della vendita al dettaglio ha mostrato una tendenza debole, con un calo significativo dei volumi di vendita annuali e nessun segnale di una ripresa imminente. I rivenditori segnalano che le condizioni economiche sfavorevoli continuano a pesare sulla spesa delle famiglie, con un'attività contenuta anche nel più ampio settore della distribuzione", ha dichiarato Martin Sartorius, capo economista della CBI.



"Le misure adottate dal governo la scorsa settimana per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, tra cui il lancio di programmi di apprendistato di base nei settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio, sono iniziative positive per mitigare l'aumento dei costi del lavoro. Tuttavia, è necessario fare di più per ridurre i costi operativi, anche attraverso il raggiungimento di risultati concreti in merito alla Legge sui diritti del lavoro e l'introduzione di un sistema fiscale più semplice e competitivo. Il conflitto in Medio Oriente, che rischia di alimentare le pressioni sui prezzi e di comprimere i bilanci familiari, sottolinea la necessità che il governo intraprenda ulteriori azioni per ridurre i costi operativi per le aziende di distribuzione.”, ha concludo Sartorius.





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