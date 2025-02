CNH, Marx: 2024 problematico, focus su riduzione costi. Risparmiati 600 milioni

CNH

(Teleborsa) - "Il 2024 è stato problematico,. Abbiamo datoe alla disciplina sui prezzi, abbiamo lanciato campagne di vendita che hanno avuto successo nonostante la domanda debole che si registra nel settore". Lo ha dettodi, durante la call sui risultati del quarto trimestre e dell'intero 2024 "Nellaabbiamo ridotto le ore di produzione del 34% su base annuale, come previsto, mentre nelleabbiamo messo a segno un margine lordo resiliente", ha detto ancora il top manager. Nel corso dell'anno, ha spiegato Marx, grande attenzione è stata messa sulla, anche in un'ottica di maggiore efficienza delle attività."Quando sono tornato in CNH, circa 7 mesi fa, sono stato molto incoraggiato dai progressi fatti anche sul fronte dei costi, ha affermato Marx. Abbiamo chiuso il 2024 con una riduzione strutturale dei costi esu base annuale, grazie a miglioramenti operativi e a una ristrutturazione delle attività. Abbiamo completato una revisione organica dei problemi riscontrati sul campo e abbiamo lanciato piani di supporto ai clienti".