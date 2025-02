CNH prevede vendite in calo anche nel 2025. Focus su riduzione scorte e risparmio costi

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha registrato un utile netto deldi 176 milioni di dollari e un utile per azione di 0,14 dollari, rispetto all'utile netto di 583 milioni di dollari e all'utile per azione di 0,44 dollari nel quarto trimestre 2023. I ricavi consolidati sono stati di 4,88 miliardi di dollari nel trimestre (in calo del 28% rispetto al quarto trimestre 2023) e le vendite nette delle attività industriali sono state di 4,13 miliardi di dollari (in calo del 31% rispetto al quarto trimestre 2023). Il flusso di cassa netto dalle attività operative è stato di 1.692 milioni di dollari e il free cash flow industriale è stato di 848 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2024.I ricavi consolidati dell'sono stati di 19,84 miliardi di dollari, in calo del 20% anno su anno, con vendite nette delle attività industriali a 17,06 miliardi di dollari, in calo del 23%. L'utile netto dell'intero anno è stato di 1.259 milioni di dollari, rispetto all'utile netto del 2023 di 2.287 milioni. L'utile per azione dell'intero anno è stato di 0,99 dollari, rispetto a 1,69 dollari nel 2023. L'utile netto rettificato è stato di 1.339 milioni di dollari, rispetto a 2.217 milioni nel 2023, con un utile rettificato per azione di 1,05 dollari rispetto a 1,63 dollari nel 2023. Il flusso di cassa netto dalle attività operative dell'intero anno è stato di 1.968 milioni di dollari e l'assorbimento del free cash flow industriale è stato di 401 milioni di dollari."Applaudo la dedizione del team CNH nel. Come previsto, l'inventario dei concessionari Agriculture è sceso nel quarto trimestre di oltre 700 milioni di dollari a causa del supporto mirato alle vendite al dettaglio e del 34% in meno di ore di produzione - ha commentato il- I nostri sforzi proattivi e continui per allineare la nostra struttura aziendale all'attuale contesto industriale ci hanno consentito di consegnare i nostri prodotti con una ragionevole erosione dei margini. Le difficili condizioni di mercato continueranno almeno per la prima metà del 2025 e manterremo i livelli di produzione piuttosto bassi per progettazione per ridurre ulteriormente l'inventario del canale. Sono fiducioso che i nostri continui sforzi per semplificare, snellire e aumentare la qualità delle nostre operazioni ci preparino bene per le dinamiche del ciclo regionale che ci attendono".La società prevede che lesia nei mercati delle attrezzature agricole che in quelli delle costruzioni rispetto al 2024. Inoltre, CNH si concentra sulla riduzione dell'eccesso di inventario del canale principalmente producendo meno unità rispetto al livello della domanda al dettaglio. Pertanto, le vendite nette del 2025 saranno inferiori rispetto al 2024.I livelli inferiori di produzione e vendita avranno un impatto negativo sui risultati del margine del segmento. Tuttavia, gli. CNH continua a concentrarsi sulla riduzione dei costi dei prodotti attraverso principi di produzione snella e approvvigionamento strategico. La società gestirà inoltre attentamente le spese SG&A e R&S di conseguenza.Di conseguenza, la società fornisce le seguenti: vendite nette del segmento agricolo in calo tra il 13% e il 18% anno su anno, inclusi gli effetti della conversione valutaria; margine EBIT rettificato del segmento agricolo tra l'8,5% e il 9,5%; vendite nette del segmento delle costruzioni in calo tra il 5% e il 10% anno su anno, inclusi gli effetti della conversione valutaria; Free Cash Flow of Industrial Activities tra 200 milioni e 500 milioni di dollari; EPS rettificato tra 0,65 e 0,75 dollari.