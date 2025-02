Coin riceve proposte vincolanti per aumento di capitale da 21,2 milioni di euro

(Teleborsa) -, società che gestisce la più diffusa catena di department store in Italia, ha ricevutoda parte di MIA, di Sagitta SGR nella sua qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo riservato chiuso "UTP Restructuring Corporate" - con il supporto di Europa Investimenti in qualità di advisor di Sagitta SGR - e, in via residuale, da alcuni degli azionisti attuali (Red Navy, Joral Investment e Hi-Dec Edizioni).Gli impegni sonodi un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi degli artt. 57, 61 e 63 CCII e del piano economico finanziario ad esso correlato, atteso per la prima metà del 2025.Sono in corsointeressati a partecipare al progetto di rilancio di Coin, si legge in una nota."Le offerte ricevute dagli investitori- commentano il presidente Andrea Gabola e l'AD Matteo Cosmi - Coin è un brand storico, con oltre un secolo di presenza nel panorama retail italiano, e il nostro obiettivo è preservarne il valore rilanciandolo con una visione di lungo periodo".