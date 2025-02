Convergenze entra nel mercato della telefonia mobile in partnership con Vianova

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha comunicato l', in partnership con l'operatore nazionale TLC Vianova, consolidando ulteriormente la propria strategia di diversificazione dell'offerta e di innovazione.Grazie alla collaborazione strategica con Vianova, Convergenze opererà sulla reteoffrendo ai propri clienti i più avanzati standard tecnologici, tra cui il 5G e il VoLTE (Voice over LTE - impostazione che permette di effettuare e ricevere chiamate voce in alta definizione). Il nuovo servizio, la cui, sarà accessibile sia tramite SIM fisica che eSIM, dando preferenza a quest'ultima. L'offerta sarà esclusivamente in modalità ricaricabile e sarà rivolta sia al segmento privati che business."Siamo felici di annunciare lo sbarco su un nuovo mercato, quello della telefonia mobile, caratterizzato da opportunità in crescita - ha commentato l'- Abbiamo deciso di entrare in questo settore per implementare la nostra offerta di servizi e poter offrire numerose soluzioni per i clienti privati e business. Siamo convinti che fidelizzare gli utenti e offrire loro soluzioni sempre più performanti e tecnologicamente avanzate, con tariffe competitive trasparenti, siano alla base di un modello di business vincente".