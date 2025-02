Ferrari, utile 2024 sale a 1.526 milioni di euro. Vigna: robusta crescita anche nel 2025

Ferrari

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon 13.752, in incremento dello 0,7% rispetto all'anno precedente. La ripartizione geografica rispecchia la strategia di allocazione della società per preservare l'esclusività del marchio. Nel corso dell'anno l'aumento delle consegne è stato trainato dalla Ferrari Purosangue e dalla Roma Spider, insieme con la 296 GTS. Le consegne della famiglia SF90 XX e della 12Cilindri sono iniziate nel secondo semestre, mentre quelle della 812 Competizione A, vicina alla fine del ciclo di vita, sono diminuite. Nel corso dell'anno sono giunte a fine produzione la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, la 812 Competizione e la Roma. Le consegne della Daytona SP3 sono aumentate rispetto all'anno precedente, in linea con i piani. Tra i prodotti consegnati nel 2024 sono compresi dieci modelli con motore a combustione interna (ICE) e sei modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 49% e il 51% delle consegnetotali.Nel 2024 isi sono attestati a 6.677 milioni di euro, in crescita dell'11,8% o del 13,4% a cambi costanti. L'si è attestato a 2.555 milioni, in crescita del 12,1% rispetto all'anno precedente e con un margine dell'EBITDA del 38,3%. L'è stato pari a Euro 1.888 milioni, con un aumento del 16,7% rispetto all'anno precedente e un margine dell'EBIT del 28,3%. La variazione molto forte e positiva del mix / prezzo per 386 milioni è dovuta principalmente all'arricchimento del mix prodotti, sostenuto dalle consegne della Daytona SP3 e di alcune 499P Modificata, all'aumento delle personalizzazioni e al mix geografico positivo trainato dalle Americhe. L'è stato pari a 1.526 milioni di euro, in aumento del 21,3% rispetto all'anno precedente, e l'Utile diluito per azione dell'esercizio si è attestato a 8,46 euro, rispetto a 6,90 euro nel 2023."Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo - ha dichiarato l'- I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della Società, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La volontà di progresso, che ci caratterizza da sempre, ha portato a un'innovazione nelle infrastrutture - con l'inaugurazione dell'e-building - e nei prodotti, evidenziata al meglio dalla nuova supercar, la Ferrari F80. Inoltre, abbiamo puntato all'innovazione nella R&S con il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà ulteriormente le nostre conoscenze elettrochimiche per prepararci al futuro. E proprio di futuro vi parleremo il prossimo 9 ottobre al nostro Capital Markets Day".La, in base alle seguenti ipotesi per l'anno e all'attuale regime di dazi doganali, prevede: ricavi netti superiori a 7 miliardi di euro (crescita di almeno il 5% sul 2024), margine EBITDA Adjusted di almeno il 38,3% (vs 38,3% nel 2024) e utile per azione di almeno 8,60 euro (in crescita di almeno il 2% rispetto al 2024).