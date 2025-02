Intesa Sanpaolo, Messina: "Non faremo M&A. Target utile 2025 più che sostenibile"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Nel corso del 2024 abbiamomentre entriamo nel nostro ultimo anno del Piano di impresa 2025". Lo ha sottolineato il Ceo di, aprendo la conference call con gli analisti e ricordando "abbiamo conseguito il miglior risultato netto di sempre".I risultati eccellenti raggiunti nel 2024 - ha evidenziato il manager - hannoin termini di utile (8,7 miliardi rispetto ai 6,5 miliardi del piano) e di cost-income (42,7% contro 46,4%)Messina ha aggiunto "la performance eccellente ci consente di remunerare azionisti condi euro" ed ""a giugno lanceremo un nuovodi euro".Grazie ai risultati record del 2024,indicando un risultato netto 2025di euro. Un livello che il management considera"Stiamo generando, sfruttando ile senza quindi aver bisogno di fare acquisizioni", ha precisato il Ceo di Intesa, aggiungendo "così da evitare i rischi di esecuzione correlati, quali l'assorbimento del tempo del management ed i ritardi collegati alla necessità di fondere le relative piattaforme". Rispondendo ad una domanda sulla possibilità didel settore bancario in Italia, il Ceo ha ribadito "non faremo alcuna fusione o acquisizione in Italia,".Ribadendo la posizione di leadership della banca, Messina ha anche affermato "continueremo ad essere leader e siamo".Parlando dell', Messina ha sottolineato che "edel gruppo' e che 'i crediti cross-border verso la Russia sono in larga parte in bonis e classificati a Stage 2".Messina ha posto l'accento sulche la Banca "genera di anno in anno" e che consente di. "Continueremo ad avere un", ha spiegato il Ceo, aggiungendo che in base al capitale in eccesso "definiremo quanto ammontare può essere distribuito ai soci" e questo è il modo giusto per procedere."Penso che con queste cifre abbiamo dimostrato che Intesa Sanpaolo ha un. Continueremo ad avere una, ha concluso Messina chiudendo la call.