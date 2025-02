PwC Italia CEO Survey: "CEO tra ottimismo e realismo. La tecnologia leva della trasformazione aziendale"

(Teleborsa) - Nonostante la persistenza delle sfide macroeconomiche attuali, la maggioranza dei leader aziendali intervistati si dichiara ottimista per il futuro, riconoscendo l'importanza del cambiamento tecnologico come leva fondamentale per garantire la sostenibilità economica a lungo termine della propria azienda. Dello scenario macroeconomico e delle competenze chiave per la trasformazione se ne è parlato questa mattina nell'eventoun appuntamento del ciclo "Italia 2025: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni e dell'impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. All'incontro hanno partecipato Antonio Zoccoli, Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Andrea Giudici, Equity Partner di Chaberton Partners, Roberto Russo, AD di SmartCityLife, Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD PwC Italia, Alessandro Grandinetti, Partner PwC Italia e Clients&Markets Leader, Anna Ruzzene, Partner Finance Transformation PwC Italia e il giornalista de La Stampa che ha condotto la discussione Alessandro De Angelis."Il processo di integrazione della tecnologia attraversa ormai tutte le aree di un'azienda. La necessaria trasformazione del business che ne deriva – ha commentato– si può strutturare solo tenendo presenti due componenti fondamentali: persone e tecnologia. I CEO italiani ne sono consapevoli e hanno compreso, più che in altri Paesi europei, che devono concentrare i propri sforzi per creare una cultura aziendale sempre più agile e orientata all'innovazione e guardano con favore alle opportunità che derivano dall'integrazione della GenAI nei modelli di business. Il cambiamento può partire solo dalle persone, e quindi dalla formazione per perfezionare le competenze. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che sta nascendo e crescendo all'interno delle imprese, anche e soprattutto italiane. I risultati della PwC CEO Survey ci spiegano che le strategie messe in atto dai manager, i processi messi in atto dalle persone, i dispositivi utilizzati e la capacità di cogliere oggi la sfida dell'innovazione sono i pilastri per continuare ad essere competitivi sul mercato".PwC ha raccolto attraverso lal'opinione di 122 amministratori delegati in Italia e 4.701 in tutto il mondo sul loro grado di fiducia nella crescita economica internazionale e del proprio business, fornendo un prezioso termometro su temi comeinflazione, innovazione tecnologica, IA, sostenibilità e capitale umano.In un contesto in continua evoluzione tecnologica, l'adozione della GenAI sta trasformando radicalmente i modelli di business, aumentando l'efficienza e creando nuove opportunità di crescita. Benché la maggior parte dei CEO che ha implementato una o più soluzioni basatesulla GenAI affermi di non avere ancora sperimentato particolari cambiamenti in termini di redditività e fatturato, oltre il 40% di loro dichiara di aver sperimentato benefici in termini di efficienza. Il 75% dei CEO Italiani dichiara di fidarsi dell'integrazione dell'IA nei processi della propria azienda, rispetto al 67% della media globale. L'anno scorso, la percentuale di CEO che vedeva nell'IA un fattore di aumento del rischio in termini di sicurezza era il 19%. Guardando al futuro, il 60% dei leader aziendali italiani si aspetta che la GenAI possa aumentare la redditività della propria azienda nei prossimi 12 mesi (vs 49% global e 36% del 2024). Quasi la metà dei CEO a livello globale vede l'integrazione dell'IA o GenAI nelle piattaforme tecnologiche, nei processi aziendali e nei flussi di lavoro come priorità per i prossimi tre anni. Una percentuale inferiore sta pianificando di utilizzare l'IA per sviluppare nuovi prodotti e servizi o per ridisegnare la propria core business strategy. Sorprendentemente, solo un terzo dei CEO sta pianificando di integrare l'IA nella propria strategia di sviluppo delle competenze e della forza lavoro. Le priorità per i CEO italiani sono le stesse ma con percentuali generalmente più ampie specie per ciò che concerne l'integrazione nelle piattaforme tecnologiche (61% vs. 47% a livello globale).Secondo i, inoltre, non si riscontra una riduzione delle opportunità di lavoro nell'economia globale a causa della GenAI. Contrariamente alle più cupe previsioni di sostituzione delle persone per mezzo dell'automazione, l'adozione dell'IA siaccompagna a previsioni di crescita di nuovi assunti per un numero significativo di aziende. Il 45% dei CEO italiani (vs 42% global) si aspetta di aumentare il numero di dipendenti nel 2025, mentre solo il 9% prevede di effettuare tagli dei lavoratori (vs 17% global). Tuttavia, in linea con il sondaggio dello scorso anno, più della metà dei CEO italiani ritiene che, con il percorso attuale, la propria azienda non sarà più economicamente sostenibile entro dieci anni.La 28a PwC Annual Global CEO Survey ha evidenziato per l'Italia una diffusa preoccupazione per la mancanza di competenze chiave nella forza lavoro. Nella CEO Survey dello scorso anno il 25% dei leader intervistati vedeva nel divario di competenze uno dei principali fattori che avrebbero ostacolato la crescita della propria azienda. Nel sondaggio di quest'anno, il 35% dei CEO italiani (vs. 23% a livello globale) ha individuato nello skill gap la principale minaccia per l'anno a venire, seguita da volatilità macroeconomica e cambiamento tecnologico. Questo dato sottolinea l'urgenza di investire in programmi di formazione e sviluppo per colmare il gap esistente., consapevoli della rapidità del cambiamento, devono porsi come leader nella gestione della trasformazione, formando una forza lavoro agile, capace di adattarsi velocemente alle nuove sfide e in grado di guidare l'innovazione. La preoccupazione già esistente per le competenze chiave potrebbe quindi intensificare quella relativa all'implementazione delle nuove tecnologie, alimentando ulteriormente l'incertezza sul futuro e sulle condizioni necessarie per affrontare le. Ai CEO italiani è stato poi chiesto di esprimere quanto si percepissero in vantaggio o meno rispetto ai propri competitor europei su diversi aspetti, interni ed esterni all'azienda, che definiscono la competitività sul mercato delle aziende. Fatta salva la voce “tassazione”, dove comunque la percezione di uno svantaggio non è maggioritaria (quasi la metà dei CEO la ritiene in linea con la situazione europea), per tutte le dimensioni indagate è più diffusa la percezione di vivere una situazione di vantaggio rispetto ai competitors europei. Le dimensioni in cui il vantaggio è percepito con più forza sono la cultura organizzativa flessibile, aperta e orientata al cambiamento (il 58% dei rispondenti si sente avvantaggiato), la proattività verso la ricerca e l'innovazione (55% dei rispondenti) e l'abilità nel promuovere il marchio aziendale (44% dei rispondenti). Al contrario, le dimensioni dove la percentuale di CEO che dichiara uno svantaggio è più alta sono – dopo la tassazione – la trasformazione digitale all'interno dell'azienda e la capacità di entrare in nuovi mercati.La proattività verso la ricerca e l'innovazione sottolinea unanell'affrontare le incertezze del mercato globale e stimolare la crescita economica. La spesa in ricerca e sviluppo intra-muros delle imprese italiane complessivamente è aumentata del 46,5% dal 2012 al 2022 (dati Istat). I dati preliminari stimano un rallentamento della spesa per ricerca e sviluppo per il 2023 e una ripresa nel 2024 (+4,6% sul 2023). Le aziende italiane sono orientate agli investimenti in tecnologie emergenti, ma il processo di trasformazione tecnologica è complesso e richiede la compresenza di più fattori interdipendenti come lo sviluppo infrastrutturale, il potenziamento delle competenze della forza lavoro e una comprensione approfondita non solo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ma anche delle attività o aree in cui è più opportuno integrarle (e quest'ultime possono differire anche di molto a seconda del contesto aziendale, dei processi produttivi e dei singoli team).La risposta dipenderà in gran parte da come governi, aziende e società civile risponderanno all'opportunità storica rappresentata dall'IA e all'imperativo di trasformazione imposto dalla complessità del contesto in cui operiamo (nuovi equilibri geopolitici, cambiamento di prospettiva di clienti e investitori, transizione green, skill gap). Le aziende più propense a prosperare in futuro sono quelle che agiscono ora sia per comprendere come queste forze rimodelleranno il proprio settore, sia per reimmaginare i modelli di business, le operazioni, l'uso della tecnologia e dell'energia, e soprattutto il mondo in cui prendono le decisioni e guidano le persone all'interno della propria azienda.