Racing Force, ricavi record per 65,7 milioni di euro nel 2024

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicatoconsolidati delpari a 14,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 12,8 milioni di euro nel quarto trimestre del 2023 (+15,5%), e ricavi consolidati dell'pari a 65,7 milioni di euro (nuovo record di vendite per il quarto anno consecutivo), in crescita del 4,8% rispetto a 62,7 milioni di euro dell'esercizio 2023.Al netto didi abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit consegnati nel 2023, il core business nell'esercizio 2024 è in crescita del +6,1% rispetto all'esercizio precedente."Il 2024 era stato annunciato come un anno di transizione, caratterizzato dall'avanzamento degli investimenti strategici finalizzati a potenziare la capacità logistica e produttiva, necessari per sostenere la crescita nel motorsport e lo sviluppo dei progetti di diversificazione, in particolare nel settore della difesa - ha commentato l'- Nonostante un contesto complesso, segnato da incertezza geo-politica ed una domanda globale ancora debole, il Gruppo ha registrato una crescita del 4,8%"."Nel quarto trimestre, abbiamo conseguito una- ha aggiunto - Nelle Americhe, in particolare, le vendite hanno registrato il terzo trimestre consecutivo di incremento, con un aumento del 19,6% nel Q4 2024, a conferma della grande potenzialità del mercato americano per il nostro Gruppo. Guardiamo al futuro con determinazione, continuando a lavorare intensamente per completare entro il 2025, come da programmi, i progetti di investimento in corso, che contribuiranno a sostenere ulteriormente la crescita del Gruppo nei prossimi anni".