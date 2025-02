Anima, utile netto normalizzato balza a 276,5 milioni nel 2024. Dividendo di 0,45 euro

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che l'si è attestato a 227,8 milioni di euro nel 2024 (+53% rispetto ai 149,3 milioni di euro del 2023), mentre l'(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 276,5 milioni di euro (+50% rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2023).Per quanto riguarda le grandezze economiche, lesono state pari a 338,7 milioni di euro (+17% rispetto ai 290,5 milioni di euro del 2023, +8% a parità di perimetro). Lesono state pari a 125,3 milioni di euro (contro i 34,9 milioni di euro del 2023). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali sono pari a 530,0 milioni di euro (in crescita del 44% rispetto ai 368,0 milioni di euro del 2023, +33% al netto delle Acquisizioni).Ladel Gruppo nel 2024 è stata positiva per 864 milioni di euro (-5,2 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il totale delle masse gestite e amministrate a fine dicembre 2024 è salito a 204,2 miliardi di euro grazie al contributo di Kairos Partners SGR (5,8 miliardi di euro alla data di acquisizione) e alla positiva performance delle gestioni."Gli ottimi numeri registrati nel 2024 sono una. Il nostro modello di business basato sulle partnership distributive, un approccio disciplinato agli investimenti e un impegno senza paragoni nel supporto alle reti di vendita hanno consentito negli anni di creare relazioni industriali che oggi fanno di Anima un grande valore riconosciuto dalle controparti - ha commentato l'- Raccolta positiva, redditività in crescita, diversificazione del business, forte generazione di capitale e grande attenzione alla remunerazione degli azionisti sono gli elementi portanti di questo 2024 per Anima".Il CdA ha deliberato di convocare per il giorno 31 marzo 2025 l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione della Relazione Finanziaria 2024, alla quale proporrà la distribuzione di unpari a 0,45 euro per ogni azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025 (con stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date 20 maggio 2025).