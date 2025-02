Borse europee negative, in controtendenza l'IBEX con balzo Santander

Santander

(Teleborsa) -per il balzo di, dopo che la banca ha annunciato un utile 2024 in crescita a 12,6 miliardi di euro e un buyback per 10 miliardi di euro nel 2025 e 2026. Tra le altre trimestrali europee,ha raggiunto un utile di Gruppo di 8,64 miliardi di euro nel 2024 eha registrato un utile in aumento del 21% nel 2024 con le vendite trainate dai farmaci per l'obesità.Sul fronte macroeconomico, inla risultata in diminuzione a dicembre. In ambito geopolitico, durante un colloquio con il Primo Ministro israeliano, Trump ha dichiarato che glie ha suggerito di reinsediare i suoi 2,2 milioni di residenti in Egitto e Giordania, nonostante il loro precedente rifiuto; questa proposta potrebbe sconvolgere decenni di politica statunitense e provocare indignazione in tutto il mondo arabo, con Trump che non ha chiarito come gli USA prenderanno il controllo di Gaza.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. L', in aumento (+0,94%), raggiunge 2.868,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +112 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,47%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,46%,è stabile, riportando un moderato -0,04%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,25%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,78%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,75%, continuando la seduta a 38.676 punti. In lieve ribasso il(-0,28%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,51%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,57%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.scende dell'1,90%. Calo deciso per, che segna un -1,71%.Tra i(+3,14%),(+2,58%),(+1,04%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.