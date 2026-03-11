Ancora in rosso le Borse europee: focus su Medio Oriente e inflazione Usa

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
.
Non ci sono segnali di distensione in Medio Oriente, con gli investitori preoccupati dalla durata del conflitto che dalle incertezze legate all'approvvigionamento energetico. Lo Stretto di Hormuz
continua infatti ad essere di fatto chiuso: dall'inizio del conflitto solo 7 navi lo hanno attraversato. Nel frattempo, il petrolio
è tornato a salire, con il Brent sopra i 91 dollari al barile e il Wti vicino agli 87 dollari: non sono bastate a placare i timori le rassicurazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia
sul più grande rilascio di riserve petrolifere di emergenza mai realizzato nella sua storia.
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione in Germania
è leggermente diminuita a febbraio, attestandosi all'1,9% dal 2,1% del mese precedente, secondo quanto comunicato
dall'ufficio federale di statistica, che ha confermato i dati preliminari. L'inflazione si era attestata al 2,1% su base annua a gennaio.
Il focus dei mercati
nelle prossime ore sarà rivolto anche ai dati sull'inflazione statunitense
, che potrebbero influenzare le aspettative sulla traiettoria della politica monetaria della Fed. Al momento il mercato monetario prezza con certezza un primo taglio dei tassi a settembre e un secondo intervento a dicembre con una probabilità di circa il 50%. In Europa
, invece, il mercato torna ad attendersi un rialzo dei tassi della BCE
a ottobre.
A Piazza Affari focus sulle banche, dopo che i CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena
e Mediobanca
hanno approvato
il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS, con un rapporto di concambio di 2,45 azioni MPS per ogni Mediobanca.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Lieve calo dell'oro
, che scende a 5.180,3 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,73%), che raggiunge 86,57 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +72 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,62%. Nello scenario borsistico europeo
calo deciso per Francoforte
, che segna un -1,27%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dello 0,80%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,70%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-0,92%) e si attesta su 44.786 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 47.306 punti, in calo dello 0,87%.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,2%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Mediobanca
(+2,78%), Banca MPS
(+1,22%), BPER Banca
(+1,20%) e Nexi
(+1,05%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -3,81%.
Soffre Fincantieri
, che evidenzia una perdita del 2,77%.
Preda dei venditori DiaSorin
, con un decremento del 2,36%.
Si concentrano le vendite su Prysmian
, che soffre un calo del 2,22%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Carel Industries
(+5,86%), Alerion Clean Power
(+1,65%), Comer Industries
(+1,57%) e Sanlorenzo
(+1,47%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ascopiave
, che continua la seduta con -3,36%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 2,97%.
Seduta negativa per Caltagirone SpA
, che mostra una perdita del 2,29%.
Sotto pressione Cementir
, che accusa un calo del 2,10%.