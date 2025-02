Capri Holdings, perdita per 547 milioni di dollari nel 3° trimestre. Ricavi Versace -15%

Capri Holdings

(Teleborsa) -, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 28 dicembre 2024) condi 1,26 miliardi di dollari, diminuiti dell'11,6% rispetto all'anno scorso. L'è stato di 812 milioni di dollari e il margine lordo è stato del 64,4%, rispetto ai 928 milioni di dollari e al 65,0% dell'anno precedente.Laè stata di 547 milioni di dollari, o -4,61 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 105 milioni di dollari, o 0,88 dollari per azione dell'anno precedente. La perdita è stata causata da un onere per svalutazione non monetaria di 602 milioni di dollari, o 5,08 dollari per azione. L'è stato di 54 milioni di dollari, o 0,45 dollari per azione, rispetto ai 142 milioni di dollari, o 1,20 dollari per azione dell'anno precedente."Nel complesso, la nostra attività è rimasta in difficoltà durante il trimestre e- ha commentato il- Stiamo rivalutando le nostre iniziative strategiche per migliorare gli attuali trend di vendita. Guardando al futuro, prevediamo che le nostre prestazioni miglioreranno nel corso dell'anno fiscale 2026, posizionandoci per tornare a crescere nell'anno fiscale 2027 e oltre"."Il nostro portafoglio di marchi iconici di lusso della moda, Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, è riconosciuto a livello mondiale e ha un riscontro tra i consumatori - ha aggiunto - Sono ottimista sul futuro di Capri e resto".Per quanto riguarda, i ricavi sono stati di 193 milioni di dollari, diminuiti del 15%. La perdita operativa di Versace è stata di 21 milioni di dollari e il margine operativo è stato del -10,9%, rispetto alla perdita operativa di 14 milioni e al margine operativo del -6,2% dell'anno precedente.