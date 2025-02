Crédit Agricole in Italia, l'utile sale a 1,56 miliardi di euro nel 2024

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Ilha registrato nelundi 1,556 miliardi di euro (+19% a/a), di cui 1,254 miliardi di pertinenza del GruppoL'attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale deiall'economia pari a circa 102 miliardi di euro e unapari a 340 miliardi di euro.Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo, con circa 16.100 collaboratori e circa 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).L'diraggiunge invece gli 808 milioni di euro (+14% a/a). Sono 190 mila i nuovi clienti acquisiti nell'anno (+7% a/a), sono stati superati i 12 miliardi di euro di collocamenti Wealth Management (+47% a/a); andamento positivo dei nuovi finanziamenti alle imprese, in crescita del +21% a/a, con oltre 1,2 miliardi di euro destinati al supporto della transizione energetica.Proventi superiori ai 3 miliardi di euro (+1,4% a/a) con solido risultato della(+3,4% a/a), trainata dai servizi d'investimento (+13% a/a); dinamica degli oneri sotto controllo eal 51,5%, in calo nel confronto annuale.Prosegue lo sviluppo degli, in incremento del +2,5% vs dic-23, sostenuto dai segmenti residenziale (+4,0%) e Banca d'Impresa (+4,2%), in un contesto di generalizzata flessione del mercato. Brillante performance del risparmio gestito (+8% vs dic-23), trainata dal comparto Fondi (+15% vs dic-23). Erogazioni mutui casa in crescita del +8% a/a, con significativo apporto della quota di immobili ad elevata efficienza energetica.Costante il trend di riduzione diratio lordo e netto - rispettivamente al 2,7% e 1,3% - e ulteriore rafforzamento del livello di copertura, che raggiunge il 53,7% (+288bps vs dic-23); default rate in calo e stabilmente al di sotto del 1%.