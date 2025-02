Credit Agricole, utile di Gruppo sale a 8,64 miliardi di euro nel 2024

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso ildel 2024 con unpari a 2.149 milioni di euro, in aumento del +24,6% rispetto al quarto trimestre del 2023. Isono stati pari a 9.840 milioni di euro, in aumento del +13,4%, trainati dai risultati favorevoli della maggior parte delle linee di businessPer l', l'utile netto di Gruppo è stato pari a 8.640 milioni di euro, in aumento del +4,6%. Escludendo voci specifiche, l'utile netto sottostante di Gruppo ha raggiunto 8.679 milioni di euro, in aumento del +13,5%. I ricavi sottostanti sono stati pari a 37.967 milioni di euro, in aumento del +6,5%, trainati da tutte le linee di business (escluso il Corporate Centre)."Guidato dal suo modello di Gruppo unico basato su utilità e universalità, il Gruppo Crédit Agricole registra risultati eccellenti nel 2024 - ha commentato il- Crédit Agricole S.A. ha nuovamente superato tutti gli obiettivi finanziari del suo piano strategico, con un anno di anticipo".Nel corso del 2024, il Gruppo ha aggiunto +1.900.000nel Retail Banking e ha aumentato la sua base clienti di +214.000 clienti. Più specificamente, nel corso dell'anno, il Gruppo ha guadagnato +1.500.000 nuovi clienti per il Retail Banking in Francia e +400.000 nuovi clienti International Retail Banking (Italia e Polonia). Anche la base clienti è cresciuta (+126.000 e +88.000 clienti, rispettivamente).Al 31 dicembre 2024, iin bilancio del retail banking ammontavano a 837 miliardi di euro, in aumento dell'1,8% su base annua in Francia e Italia (+0,5% per le banche regionali e LCL e +1,7% in Italia). Iin essere ammontavano a 880 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% su base annua in Francia e Italia (+0,3% per le banche regionali e LCL e +1,7% in Italia).